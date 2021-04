Campania: Pellegrino (Iv), necessario reperire vaccini per non chiudere hub vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' emergenza, reperire i vaccini è la sfida da vincere. Sono poche le dosi disponibili, in Campania quanto nel resto del Paese. Va scongiurata la chiusura dei centri vaccinali della Campania per mancanza di dosi. Una situazione che mette a rischio la tenuta della campagna di immunizzazione. Si fa fatica a mettere a riparo dal Covid gli anziani e i fragili. Appare un puntino minuscolo all'orizzonte l'immunità di gregge". Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale: "Conseguenza anche della disastrosa gestione Arcuri che ha generato una Babele. Finalmente con la gestione del presidente Draghi e del commissario Figliuolo c'è un indirizzo univoco per l'intero Paese ma la mancanza di vaccini può compromettere l'intero piano". Quindi ha aggiunto: "In Campania, la complessa macchina organizzativa messa in campo dalla Regione funziona e risponde, ma se mancano i vaccini si può fare poco e la macchina si inceppa. Le multinazionali non hanno rispettato i contratti e i termini di consegna". (segue) (Ren)