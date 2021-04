Covid: De Luca, scontata comunicazione Figliuolo, fare chiarezza su distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con riferimento al comunicato del commissario Figliuolo, si precisa che per quello che riguarda la Campania, tale comunicazione è scontata. La campagna di vaccinazione segue le priorità indicate per gli ultraottantenni e le categorie fragili". Lo ha riferito in una nota apparsa sui social il governatore Vincenzo De Luca: "La categoria degli ultraottantenni in piattaforma sarà completata al 100 per cento entro questa settimana, e per i non deambulanti entro le due settimane successive. Le Asl impegneranno task force specifiche per le categorie fragili". De Luca ha aggiunto: "Si rileva che il dato reale che va segnalato è la drammatica carenza di vaccini Pfizer e Moderna, che rappresenta un ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo. Altro dato della realtà concreta, al di là degli schemi nazionali, è l’accumulo di Astrazeneca non utilizzato per varie indisponibilità. È per questo vaccino che si procederà a una utilizzazione anche per categorie economiche". (segue) (Ren)