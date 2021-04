Edilizia: Occhiuto (Anci) su rigenerazione urbana, servono ampie modifiche al ddl in Senato, risorse dirette ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disegno di legge sulle misure di rigenerazione urbana, in discussione al Senato, va ripensato completamente e riscritto traendo ad esempio i progetti di rigenerazione realizzati dai Comuni con risorse attribuite loro direttamente". Lo afferma Mario Occhiuto, delegato Anci all'urbanistica e sindaco di Cosenza. "Nel disegno di legge in discussione - prosegue - si fa molta confusione, accostando al concetto di rigenerazione operazioni ed interventi che, invece, sono classificabili come opere di riqualificazione o di recupero. C'è urgente bisogno, quindi di fare chiarezza per evitare di complicare ulteriormente una materia che per molti aspetti richiamati dal ddl in discussione è già disciplinata da tempo". (segue) (Com)