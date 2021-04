© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Marche "sta correndo sulle vaccinazioni, in particolare sugli over 80: 3 su 4 hanno ricevuto una dose, quasi la metà ha già ricevuto anche la seconda. Messa in sicurezza la salute dei più anziani e dei più fragili, siamo pronti a ripartire". Lo scrive su Twitter la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini che ha visitato oggi l'hub vaccinale di Civitanova Marche. (Rin)