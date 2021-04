Abruzzo: Marsilio e Liris incontrano Brunetta su lavoratori ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è avviata una soluzione che la prossima settimana metterà la parola fine a questa lunga vicenda e che permetterà di dare una risposta positiva ai lavoratori che hanno rappresentato per la ricostruzione post sisma una risorsa preziosissima e che per ancora molti anni saranno assolutamente indispensabili per il rilancio del nostro territorio e per rimettere L'Aquila e tutti i Comuni del cratere in condizione di poter davvero tornare a volare". Lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell'incontro sulla questione dei precari della ricostruzione post sisma, avuto oggi a Roma con il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, insieme al capo dipartimento, Marcello Fiori. All'incontro erano presenti anche l'assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. "L'impegno di Regione e Comune - ha dichiarato l'assessore Liris - è quello di restituire, finalmente, un futuro lavorativo stabile a donne e uomini che ormai da anni sono al servizio delle comunità colpite dal sisma 2009 e che svolgono un ruolo molto importante per il processo di ricostruzione materiale, ma anche economico-sociale dei territori. La collaborazione tra Istituzioni dello Stato è fondamentale per attuare percorsi virtuosi di cui i primi beneficiari sono i cittadini". (Gru)