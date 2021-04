Lavoro: intervento del prefetto di Piacenza per il futuro dell'hub Fedex-Tnt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della decisione di chiusura dell'hub Tnt-Fedex di Piacenza assunta, secondo quanto riferito dai rappresentanti aziendali, dai vertici della multinazionale e confermata come irrevocabile da recenti contatti con la stessa Fedex e Alba Srl, il prefetto Daniela Lupo ha chiesto il 9 aprile scorso l'apertura di un tavolo interministeriale Lavoro-Sviluppo economico sulla vicenda, che ha un forte impatto sul territorio visto che comporta la perdita di 280 posti di lavoro. E' quanto si legge sul sito web del Viminale. Nel frattempo, alle aziende coinvolte è stato stato rivolto l'invito a rivalutare la scelta effettuata, assunta - osserva la prefettura - in assenza di concertazione con le istituzioni, mentre ispettorato territoriale del Lavoro e Inps hanno garantito massimo impegno per erogare nel più breve tempo possibile i benefici di rispettiva competenza riconosciuti in questi casi dalla legge ai lavoratori. L'interessamento delle amministrazioni centrali da parte del prefetto è dovuto anche al rilievo della vertenza, considerato che il territorio di Piacenza rappresenta uno snodo logistico strategico sia a livello nazionale che internazionale. (Rin)