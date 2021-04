Imprese: Acea entra nel business dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ingresso nel business dei servizi di ricarica dedicati alla mobilità elettrica – ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato del gruppo Acea – è un importante passo che l'azienda sta compiendo per diventare uno dei principali player per l’e-mobility non solo a Roma, ma su tutto il territorio nazionale. Uno degli obiettivi del nostro Piano Industriale, infatti, è lo sviluppo di una Servicesbased Company pensata per rafforzare la relazione con il cliente e allo stesso tempo valorizzare i brand del gruppo Acea. La focalizzazione sulla mobilità elettrica, anche con l’attivazione di servizi ad alto valore aggiunto per il cittadino, è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica favorendo lo sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare all’interno dei grandi centri urbani, dove è più forte l’impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e con i valori del gruppo”. (Com)