Covid: Caldoro, da De Luca solo errori ed attacchi inutili per coprire le sue colpe

- "Sulla campagna vaccinale ci sono problemi oggettivi, il numero di vaccini, le difficoltà nazionali ed europee. C'è un ritardo del Paese e ci sono alcune Regioni, in particolare la Toscana e la Campania, che sono fanalino di coda". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra, durante il Tg di Tele Vomero interviene sui fatti di queste ore. "In Campania – ricorda Caldoro – siamo indietro sulle vaccinazioni agli ultraottantenni, sulle categorie fragili, ed in generale sul numero di vaccinati, qui qualcosa non funziona. La situazione è preoccupante, come opposizione, come già fatto in passato con il governo Conte, chiedo oggi a Draghi di intervenire sulla Campania, facendo qualcosa di concreto perché i cittadini non possono continuare ad accettare una zona rossa solo per gli errori della politica". Per Caldoro, sollecitato sulla vicenda Sputnik "il piano di De Luca è truffa perché questo vaccino oggi non c'è e non si può fare una gara per qualcosa che non esiste". Per il capo della opposizione altre sono le priorità. "Bisogna intervenire – rilancia - con una doppia azione: bisogna aumentare il numero di vaccinazioni per ripartire in sicurezza e prevedere ristori economici e compensazioni per chi ha perso nelle attività il proprio reddito. Bisogna mettere in campo provvedimenti per le famiglie, le imprese, i commercianti, il popolo delle partite Iva". (segue) (Ren)