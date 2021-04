Vaccino: Fedriga (Regioni) a De Luca, contro tensioni sociali raggiungere sintesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle dichiarazioni del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che non vuole più partecipare alla Conferenza delle Regioni se non gli arrivano vaccini, il presidente del Friuli Venezia-Giulia e neo presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha spiegato che "Vincenzo lo sento spesso, con lui ho un bel rapporto. Ognuno propone la sua tesi ma poi dobbiamo arrivare ad una sintesi, altrimenti si creano delle tensione sociali che dopo gestiamo difficilmente". Fedriga lo ha detto nel corso di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. (Rin)