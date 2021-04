Campania: Grimaldi (M5s), vicino a proteste ambulanti, subito sostegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grimaldi ha aggiunto: “È necessario intervenire in modo tempestivo per tutelate le specificità e le unicità di questo settore fortemente colpito dalla emergenza pandemica. Ho già promesso al Presidente Magliocca di farmi portavoce, sia in Parlamento che verso gli organi dell’esecutivo, di questa drammatica situazione. E quindi ha proseguito: “Voglio ringraziare anche il presidente Nazionale di Ana-Ugl, Ivano Zanetti ed il segretario nazionale, Rosato Marrigo, per il costante impegno profuso in questi mesi a sostegno di tutti i lavoratori del settore. In commissione Finanze e Bilancio, stiamo lavorando ad un prossimo e corposo scostamento di bilancio che consentirà di varare un decreto Sostegni- bis per dare una boccata di ossigeno a tutti i commercianti e a tutte le imprese in difficoltà. Inoltre, grazie all’accelerazione della campagna vaccinale, sappiamo per certo che nei prossimi mesi assisteremo ad un allentamento delle misure di contenimento del virus con conseguenti riaperture che permetteranno una celere ripresa per tutte le attività economiche". (Ren)