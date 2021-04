Covid: Abruzzo, 90 nuovi casi, 5 deceduti, 134 guariti, positivi a 68.091

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 68.091 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 90 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2.248 (di età compresa tra 63 e 92 anni, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 3 in provincia dell'Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 55.433 dimessi/guariti (+134 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10.410 (-50 rispetto a ieri). (segue) (Gru)