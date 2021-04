Campania: Di Lauro (M5s), tutelare Castellammare di Stabia da troppi anni vittima sistema malato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da troppi anni Castellammare è vittima di un sistema malato e malavitoso, portatore di arresti e inchieste che si sono susseguiti negli ultimi due anni. Dopo gli ennesimi fatti di cronaca abbiamo ritenuto opportuno ribadire la richiesta di invio di una commissione d'accesso al Comune di Castellammare di Stabia chiedendo di fare chiarezza sulla gestione del comune. Il Prefetto di Napoli questa mattina, nel corso di un incontro al quale ho partecipato, ci ha assicurato un monitoraggio costante della situazione in città, predisponendo anche una serie di approfondimenti investigativi. I cittadini devono essere tutelati nei propri interessi". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Carmen Di Lauro dopo l'incontro in Prefettura questa mattina a Napoli. (Ren)