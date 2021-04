Molise: Manzo (M5s) sollecita istituzione della Consulta delle autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia e la necessità di ricostituire la Conferenza dei sindaci (prevista da una legge regionale del 1997 e regolamentata nel 2010) hanno fatto emergere, con urgenza, il bisogno degli Enti locali di ritrovare un luogo di concertazione dove poter essere parte attiva delle decisioni regionali che ricadono sui loro territori. Ci sono voluti anni per ricostituire la Conferenza dei sindaci Asrem, ma non sono bastati ad evitare l'eccessiva frammentazione degli organismi che rischia di creare confusioni su ruoli, competenze e capacità concreta di agire". Lo rileva, oggi, la consigliera regionale del Molise Patrizia Manzo, del Movimento cinque stelle. "L'organismo - spiega - ha un raggio d'azione ben preciso, stabilito dalla norma: può esprimere parere in merito al conseguimento, da parte del direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale dei risultati aziendali ed al raggiungimento degli obiettivi, può avanzare proposte alla Regione per la revoca del direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale o per non disporne la conferma, può designare un componente del Collegio sindacale Asrem. Ha poi compiti consultivi nel settore dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali. In particolare, poi, alla Conferenza dei sindaci Asrem compete la promozione dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali e i pareri sul programma delle attività distrettuali". (segue) (Gru)