Molise: Manzo (M5s) sollecita istituzione della Consulta delle autonomie locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge che assegna i compiti alla Conferenza è chiara - continua l'esponente del M5s -. Indiscussa, quindi, l'importanza di poter esprimere parere in merito ai risultati della nostra Azienda sanitaria, ma il perimetro nel quale può muoversi è delimitato da una normativa che corre il rischio di sovrapporsi ad altri organismi, già esistenti, che invece potrebbero incidere nelle scelte e nelle decisioni, nella programmazione e nell'attuazione di quella integrazione socio-sanitaria che dovrebbe essere il faro. Esiste - spiega ancora Manzo - ed è in vigore dal 2014, una legge regionale, la numero 13, che di fatto ha istituito (sebbene non siano costituiti come ho reclamato più volte) gli organismi di consultazione e di partecipazione che potrebbero avere capacità di incidenza sui processi: la Consulta per le politiche sociali e la Conferenza regionale delle politiche sociali. Una norma fortemente innovativa ma sostanzialmente inapplicata, come troppo spesso accade in Molise. Ritengo che il momento storico richieda di iniziare a divincolarsi dalle logiche e dalle conseguenti pastoie del dividi et impera perpetrato da anni dal potere centrale, preoccupato più di ogni altra cosa nell' impedire che le differenti realtà territoriali - i cosiddetti Enti locali - possano unirsi nel Cal (Consulta delle autonomie locali), così come previsto dall'articolo 123 della Costituzione e recepito dallo Statuto regionale, formando - conclude Manzo - un unico, forte, autorevole e autonomo centro di potere dialettico con la Regione". (Gru)