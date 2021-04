Salerno: traffico di rifiuti e inquinamento ambientale nel Vallo Di Diano, 7 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Potenza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette persone (una in carcere, cinque agli arresti domiciliari ed una sottoposta all’obbligo di dimora), tutte ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale. In carcere Luigi Cardiello, già oggetto di numerose indagini in materia ambientale condotte dalle Procure di Napoli e Santa Maria Capua Vetere tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, che gli avevano valso il soprannome di “Re Mida” dei rifiuti (operazioni Re Mida e Cassiopea). Le conseguenti investigazioni da parte dei militari dell’Arma, coordinate dalla D.D.A. potentina hanno circoscritto comportamenti illeciti riconducibili alle lavorazioni della società “Pra. Cal” di Polla (Sa), operante nel settore del ferro e dell’alluminio e della società “Betonval” di Sant’Arsenio (Sa), già operante nel settore del cemento, le quali si sono rivolte all’organizzazione criminosa facente capo a Cardiello per uniche finalità di profitto, volte al considerevole risparmio dei costi aziendali rispetto allo smaltimento legale dei rifiuti prodotti. Entrambe le società sono state sottoposte a sequestro preventivo.(Ren)