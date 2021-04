Imprese: inaugurata in Trentino-Alto Adige la prima stazione di rifornimento di gas naturale realizzata in collaborazione tra Tamoil e Snam4Mobility

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata in Trentino-Alto Adige, lungo l’autostrada del Brennero, una nuova stazione di rifornimento di gas naturale compresso (Cng) per autoveicoli realizzata in collaborazione tra Tamoil Italia e Snam4Mobility. L’impianto, realizzato nell’area di servizio Tamoil di Paganella Est (Km 132 della A22), fa parte dell’accordo sottoscritto nel 2019 tra Tamoil Italia e Snam4Mobility per ampliare le infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile a gas naturale in Italia. Altre stazioni realizzate in collaborazione dalle due società verranno inaugurate entro il mese di maggio in Abruzzo (Mozzagrogna – CH), Lombardia (Madignano – Cr), Marche (Ascoli Piceno) e Piemonte (Pinerolo). La stazione Tamoil di Paganella Est amplia ulteriormente l’offerta di gas naturale lungo la A22 e si candida ad essere la prima stazione autostradale a fornire biometano prelevato dalla rete Snam, favorendo una mobilità sempre più green e rinnovabile. La nuova stazione è stata inaugurata alla presenza di Silvia Gadda, Retail Manager di Tamoil Italia, di Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero, e di Andrea Ricci, Senior Vice President Filling Stations di Snam4Mobility. (segue) (Com)