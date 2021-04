Covid: Fapi, Regioni forniscano vaccini alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripartenza economica del Paese passa per le vaccinazioni delle categorie produttive. E' necessario, dopo protocollo Inail con le parti sociali, attivare i punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro, per questo chiediamo ai servizi sanitari regionali di attivarsi per fornire i vaccini alle imprese". Lo dichiara il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "Mai come in questo momento è indispensabile la ripresa delle attività sociali e lavorative in piena sicurezza". (Com)