Covid: controlli nel Napoletano nel fine settimana, 517 sanzioni e 2 denunce

- Durante il fine settimana sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In totale sono state controllate 13.963 persone, di cui 517 sanzionate e 22 denunciate, 937 esercizi commerciali di cui 13 sanzionati mentre per 6 è stata disposta la chiusura provvisoria. Sono state impiegate 4290 unità di personale. In particolare, nel quartiere Sanità, gli agenti commissariato di P.S. San Carlo Arena, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno identificato 152 persone, di cui 10 sanzionate per inottemperanza alla normativa anti Covid-19, controllati 62 veicoli e 35 motocicli di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 1 a fermo amministrativo, contestate 9 violazioni del Codice della Strada elevando sanzioni per 13.000 euro. Nella zona del lungomare Caracciolo, gli agenti del commissariato San Ferdinando e i militari dell'Arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di finanza, hanno identificato 255 persone sanzionandone 37 per inottemperanza alle misure anti Covid-19, due chioschi sono stati sanzionati Caracciolo per aver effettuato vendita da asporto oltre le ore 18.00 ed inoltre, hanno sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e denunciato 1 parcheggiatore abusivo. (segue) (Ren)