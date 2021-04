Covid: controlli nel Napoletano nel fine settimana, 517 sanzioni e 2 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza Garibaldi e nelle strade limitrofe gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia Municipale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Mobile, hanno identificato 135 persone, di cui 61 con precedenti di polizia, e controllati 48 veicoli; inoltre, con il supporto dei carabinieri del Nas, è stato sanzionato 1 esercizio commerciale per un totale di 1500 euro e sequestrati 60 prodotti ittici e carnei per mancanza dei requisiti di tracciabilità. Infine, personale dell’Asl NA1 ha sottoposto a controllo 20 esercizi commerciali elevando sanzioni amministrative per un totale di 4800 euro ed ha disposto una sospensione di attività, due sequestri penali di 20 kg di prodotti surgelati e di 20 kg di pesce e carne e un sequestro sanitario di 12 kg di pane. Nel quartiere di Miano gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Municipale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 45 persone sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti Covid-19, controllate 20 autovetture e 25 motoveicoli, di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo. Sono state contestate 35 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni per un totale di 54.000 euro. (segue) (Ren)