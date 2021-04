Covid: controlli nel Napoletano nel fine settimana, 517 sanzioni e 2 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bar di Miano è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni e 1 persona è stata arrestata arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. In un hotel nella zona di Porta Nolana gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno sorpreso un gruppo di giovani che stavano partecipando ad una festa, il responsabile dell’albergo è stato sanzionato ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni, 23 persone sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 e 1 denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale. In una struttura nei quartieri spagnoli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno sanzionato 22 persone che stavano partecipando ad una festa di compleanno per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni. Inoltre, nel comune di Boscoreale i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli), supportati dai militari del nucleo cinofili di Sarno hanno effettuato controlli, anche con l'uso delle unità cinofile addestrate per la ricerca di armi ed esplosivi. Sono state controllate 169 persone e 76 veicoli, elevate 28 contravvenzioni, tre autovetture sequestrate e altrettante patenti ritirate. (Ren)