Imprese: Acea entra nel business dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica (2)

- Il lancio dei nuovi servizi sarà accompagnato da una campagna di comunicazione che proseguirà fino a maggio con il claim “La mobilità elettrica fa un salto in avanti”. Semplice, immediata e di forte impatto visivo, la campagna è stata realizzata dall’agenzia Dlv Bbdo. L’ingresso nel business dei servizi di ricarica - prosegue la nota - è coerente con le strategie di sviluppo del gruppo nella mobilità sostenibile in cui già opera Acea Innovation con il ruolo di Cpo, ovvero società che gestisce e sviluppa le infrastrutture di ricarica. Ad oggi si sta procedendo con il piano per l’installazione delle prime 150 colonnine sul territorio di Roma entro l’estate. Il Piano Industriale 2020-2024 prevede, infatti, entro il 2024 l’installazione di 2.200 colonnine elettriche, per un investimento complessivo di 29 milioni di Euro. Questo obiettivo rappresenta uno dei principali tasselli della strategia del gruppo volto alla riduzione delle emissioni, in ottica di sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente. La mobilità elettrica è un settore di interesse per Acea anche al di fuori del territorio romano, infatti diverse sono le iniziative in corso di implementazione, su questo fronte, su tutto il territorio nazionale. (segue) (Com)