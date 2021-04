Vaccino: De Luca a Figliuolo, in Campania non procederemo per fasce d'età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho già detto al commissario Figliuolo che in Campania, una volta completati gli ultra ottantenni, non si procederà esclusivamente per fasce d'età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare anziani e soggetti fragili, ma la struttura pubblica lavorerà anche per settori economici. Se si va avanti solo per fasce d'età l'economia sarà morta, questa è una nuova fase rispetto a un anno fa. La nostra linea è diversa da quella attualmente scelta dal governo, perché tra i nostri obiettivi c'è il rilancio economico". Così il presidente della Regione Campania a margine dell'inaugurazione dello sportello Spazio lavoro a Benevento. (Ren)