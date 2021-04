Covid: Caldoro, da De Luca solo errori ed attacchi inutili per coprire le sue colpe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo, poi, ad una domanda sul rischio infiltrazioni camorristiche ha rilanciato indicando una strada diversa. "In questo momento così particolare in cui si rischiano infiltrazioni della malavita nelle attività commerciali mi stupisce – sottolinea - il fatto che il governo regionale non faccia nulla. Potrebbe attivare protocolli, attività di verifica istituzionale con le autorità preposte, in primis Guardia di Finanza e Prefetture. Ed invece la Regione fa sempre la stessa cosa, scarica sugli altri le colpe. Quando qualcosa non va De Luca attacca, una volta il Governo, un'altra volta le forze di polizia, altre volte ancora cittadini ed imprese. Le responsabilità sono sue e non di altri". (Ren)