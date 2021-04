Lavoro: progetto “Ri-parti con l’export” presentato al Cis di Nola (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno e' l'obiettivo centrale - spiega Carlo Maria Ferro, presidente dell'Ice - L'export nelle regioni del Sud raggiunge dati che sono la meta' rispetto alla media nazionale. Con questo progetto avremo 40 giovani qualificati che entrano in un percorso utile per la spinta delle piccole e medie imprese”. A sottolineare l'importanza del progetto e' Michele Raccuglia, responsabile Anpal Campania-Calabria. “E' un segnale importante per la ripresa del mercato del lavoro è un progetto d'eccellenza che vede le istituzioni pubbliche e private fare rete per mettersi al servizio dei nostri giovani. Sono certo - conclude - che alla fine dello stage di due mesi molti di loro troveranno anche occupazione direttamente all'interno delle imprese dove hanno svolto il tirocinio”. “Puntare sull'export, sull'internalizzazione, é una condizione imprescindibile per poter far crescere le imprese del Sud - sottolinea Claudio Ricci, Ad Cis Nola e Interporto Campano - il connubio tra politiche attive e industriale come testimoniato dal corso, sono lo strumento che darà migliori risultati nel breve periodo al territorio". “La Regione Campania - spiega Antonio Marchiello, assessore al Lavoro Attività Produttive e Demanio della Regione Campania - ha messo in campo un contributo economico per i giovani corsisti più disagiati perché è necessario che tutti possano lavorare e formarsi in modo sereno. Attraverso questi giovani qualificati il nostro intento è dare un'internazionalizzazione diversa alla Campania e a tutto il Sud, perché se si arricchisce il sud di lavoro e di possibilità si arricchisce il tessuto produttivo del nostro territorio”. (Ren)