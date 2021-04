Calabria: de Magistris, situazione drammatica all'ospedale di Cosenza foto della sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La drammatica situazione dell'ospedale civile di Cosenza rappresenta la più generale situazione della Sanità in Calabria. I sacrifici e la buona volontà del personale medico e paramedico non sono più sufficienti a fronteggiare l'emergenza. Il sistema sanitario calabrese, da anni al collasso per evidenti e gravi responsabilità politiche e amministrative dei partiti e dei gruppi di potere che si sono succeduti nella gestione, non è in grado in queste ore di garantire, a volte, neanche le cure essenziali per i pazienti covid". Lo ha detto il sindaco di Napoli, candidato alle regionali in Calabria Luigi de Magistris: "La saturazione dei posti letto all'Annunziata di Cosenza, con le terapie intensive interamente occupate, rivela che neanche l'emergenza viene garantita agli ammalati che vi giungono in ambulanza e costretti a rimanervi diverse ore per poi essere trasferiti anche fuori provincia.La situazione, inoltre, sul fronte delle vaccinazioni è tutt'altro che rassicurante. Mi giunge notizia che ammalati con patologie gravi e ultrasettantenni sono costretti da Cosenza a recarsi per la vaccinazione addirittura a Scicli in Provincia di Ragusa, affrontando un viaggio di almeno 7 ore". (segue) (Ren)