- "Grazie a Stefano Bonaccini per il grande contributo dato in questi anni alla Conferenza delle Regioni, nello spirito di leale collaborazione istituzionale. Auguri di buon lavoro a Fedriga per il nuovo incarico". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. (Rin)