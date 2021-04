Procida 2022: gemellaggio con città dello Zambia, incontro tra sindaco Ambrosino e console Cossu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina, nel municipio di Procida, il sindaco dell'isola Raimondo Ambrosino e il console dello Zambia a Napoli, Francesco Cossu, si sono incontrati per siglare il patto di gemellaggio tra l'isola di Procida e Mpulungu Town, nota località turistica dello Zambia. "Un percorso durato più di un anno - spiega una nota - che ha visto impegnati la giunta comunale dell'isola e il governo zambiano. Il console e il sindaco dell'isola esprimono enorme soddisfazione per il risultato che arriva poco dopo la nomina di Procida a capitale italiana della cultura per il 2022". "L'obiettivo - ha confermato il console Cossu - è quello di rafforzare la reciprocità tra le due realtà, creando un ponte tra Africa e Italia. Lo scambio con la prossima capitale italiana della cultura, sarà sicuramente proficuo per la città dello Zambia, che si affaccia sul lago Tanganyika. Come Procida, anche questo cittadina dello Stato africano, nata come una realtà di pescatori, ha rafforzato, da tempo, la sua vocazione turistica". (Ren)