Sardegna: la denuncia di Coldiretti, centinaia di ettari di colture bruciate dal gelo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'ennesima volta chiediamo l'apertura di un forum permanente sui cambiamenti climatici - dice il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba - dove si dovranno studiare e sperimentare metodi per mitigare i cambiamenti climatici, una agricoltura più resiliente ma anche la programmazione dei fondi europei che devono essere indirizzati all'interno di una seria programmazione". Allo stesso tempo "stiamo sempre lavorando per migliorare i sistemi assicurativi affinché siano più efficaci ed efficienti - osserva ancora Cualbu - ed invitiamo gli agricoltori ad usufruirne perché i cambiamenti climatici stanno condizionando tutti gli anni i raccolti. La Regione, soprattutto all'interno di questa crisi epocale provocata dalla pandemia, sia vicina al mondo agricolo con interventi di ristoro immediati e accelerando la chiusura della liquidazione della famigerata siccità del 2017 e delle calamità del 2018". (Rsc)