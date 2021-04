Moby Prince: Solinas, ferita ancora aperta, perseguire nella ricerca della verità è doveroso atto di responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solinas ha, poi, dedicato un pensiero particolare ai passeggeri - donne, uomini, bambini - e ai membri dell'equipaggio del traghetto in servizio di linea tra Livorno e Olbia che la notte del 10 aprile del 1991, in circostanze tutte ancora da chiarire, hanno trovato la morte. "Tra quelle vittime c'erano 30 miei conterranei, ed era sardo il comandante, Ugo Chessa, trovato morto al suo posto, in plancia - ha detto il presidente della Regione -. Oggi anche la Sardegna chiede che attorno a questa immane tragedia venga fatta finalmente giustizia. L'istituzione di una nuova commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, che andrà a proseguire e integrare il lavoro fatto dalla commissione precedente, è la testimonianza viva dell'urgenza di risposte di cui anche la politica sente il bisogno. Continuare a perseguire nella ricerca della verità - ha concluso Solinas - è un dovere morale e un atto di responsabilità e di rispetto verso quelle vittime che ancora oggi attendono verità piena e giustizia". (Rsc)