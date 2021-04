Napoli: Laboccetta (Polo Sud), Maresca ha 2 giorni per sciogliere la riserva sulla candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un bel weekend, primaverile, l'aria frizzantina suggerisce scritture nitide. Il pm Maresca ha due giorni per definire e finire, probabilmente, le consultazioni, modello premier, per poi sciogliere la riserva sulla candidatura a sindaco. Di certo starà studiando con un'altra lista civica o associazione dove affiggere l'enigmatico maxi-manifesto che possa attirare l'attenzione di curiosi della domenica. È il momento buono, di contro, perché il centrodestra, la coalizione del voler e dover fare, stani il pm. Napoli non è una Procura con le sue stanze blindate e i pass per ‘accedervi’, goderla, amarla, curarla. Se la ‘lontananza’ del centrodestra significa invece la ricerca di un nome più ‘incisivo’ sul territorio, o forse più prestigioso - senza nulla togliere a Catello - l'ottimo magistrato si faccia da parte. Bassolino, peraltro, è una lepre e non bisogna dargli troppo vantaggio... Va ‘impallinato’ da subito: dov'è, chi è il ‘cacciatore’?”. Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)