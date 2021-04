Abruzzo: Quaresimale, nuovo Piano sociale guarderà alle fasce più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Piano che guarda "alle fasce più deboli" e che "deve garantire servizi". L'assessore alle Politiche sociali della regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, ha presieduto la riunione con il dirigente del servizio Programmazione sociale e funzionari della Regione per la redazione del nuovo Piano sociale 2021-2023. Nelle prossime settimane verrà attivata la cabina di regia composta dal partenariato socio-economico. "Siamo consci di intraprendere un lavoro complesso che dovrà portare alla redazione di uno strumento programmatorio diverso rispetto agli anni precedenti - ha esordito l'assessore alle Politiche sociali -. La situazione sociale negli ultimi due anni è profondamente cambiata e la cabina di regia dovrà essere in grado di leggere e interpretare i mutamenti sociali in atto in modo da predisporre un Piano sociale rispondente alle esigenze e ai bisogni della gente. La vera sfida si gioca sul piano della protezione e dell'inclusione, che hanno subito non pochi stravolgimenti per la crisi sociale e economica in atto. Di certo - ha concluso Quaresimale - il nuovo Piano sociale sarà chiamato a gestire la complessa situazione sociale". Il Piano sociale regionale 2021 - 2023 sarà frutto di un lavoro di co-programmazione con gli Ambiti sociali, i Comuni, le organizzazioni del Terzo settore e le parti sociali. L'assessore Quaresimale e il Dipartimento Lavoro - Sociale coordineranno i lavori di preparazione ed elaborazione del Piano che dovrà essere successivamente approvato dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. (Gru)