Lavoro: progetto “Ri-parti con l’export” presentato al Cis di Nola (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via anche Campania, dopo Marche, Abruzzo e Sicilia, l’iniziativa promossa da Anpal Servizi e Istituto per il commercio estero “I talenti del Reddito di cittadinanza: progetto Ri-parti con l’export”. Formare 40 giovani in Marketing Manager è sostenere le aziende del territorio campano nelle sfide sui mercati internazionali è questo l'obiettivo del progetto 'Ri-parti con l'Export'. Il corso, promosso Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Regione Campania, Anpal Servizi, Consorzio Asi Napoli e Cis Interporto Campano, e' stato presentato presso il palazzo dei congressi dell'Interporto di Nola (Na). Il percorso formativo e' destinato a giovani fino ai 34 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e con un'ottima conoscenza dell'inglese ed è destinato a disoccupati o inoccupati con priorità verso i percettori di reddito di cittadinanza. I futuri manager dell'export, dopo la fase di aula di 330 ore complessive, svolgeranno uno stage di due mesi. I candidati possono presentare la domanda fino al 17 aprile direttamente sul sito Clic Lavoro Campania. Ai candidati ammessi al corso verrà riconosciuta dalla Regione Campania, ad oggi unica regione in Italia che ha cofinanziato il progetto, una indennità oraria di partecipazione pari a 2,50 per ogni ora di corso frequentato. Tale indennità verrà corrisposta esclusivamente ai candidati ammessi che non beneficiano di altri strumenti di sostegno al reddito e/o altre indennità. (segue) (Ren)