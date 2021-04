Molise: Iorio (Fd'I), cosa sta succedendo nella sanità regionale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasi tutti i molisani non vanno più in ospedale e rinunciano a curarsi, infatti i ricoveri ordinari, quelli che vengono programmati negli ospedali, sono calati del 73 per cento. Ancora più allarmante è la situazione dell'emergenza dove invece i ricoveri sono ridotti del 55 per cento. Il Molise è la Regione che primeggia in Italia per numero di morti Covid negli ultimi mesi e per la disfunzione nel trattamento per i pazienti no Covid. Cosa vuol dire questo? Che se oggi tutti questi molisani non si curano, le loro patologie sono destinate ad aggravarsi". E' quanto si chiede il consigliere regionale del Molise Michele Iorio, di Fratelli d'Italia. "Il quadro che emerge dal rapporto dell'Agenas - continua Iorio - è a dir poco sconvolgente e cristallizza il fallimento più totale della gestione dell'emergenza Covid: sia di chi ha voluto sia di chi ha assecondato la trasformazione dell' unico ospedale di primo livello molisano in un lazzaretto. E' più di un anno che continuo a supplicare di cambiare il piano dell'emergenza Covid, di liberare l'ospedale Cardarelli di Campobasso dai pazienti Covid e farlo tornare ad essere un ospedale ordinario e di destinare l'ospedale Vietri di Larino a centro Covid dedicato subito, abbandonando il progetto della torre fantasma". (segue) (Gru)