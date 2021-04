Regioni: Gava, Fedriga scelta migliore, buona notizia per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento "difficile come quello che sta attraversando l’Italia, nel quale è evidente a tutti l’importanza del ruolo delle Regioni, è una buona notizia per il Paese che sia stato eletto come nuovo presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. La sua esperienza e le indiscusse capacità amministrative, che hanno tra l’altro portato la sua Regione in vetta alla classifica delle somministrazioni di vaccini, consentiranno finalmente di superare la stagione degli scontri tra governo centrale e amministrazioni locali. E' necessario che tutti possano partecipare allo sforzo corale che il Paese sta compiendo per superare finalmente l’emergenza sanitaria e quella economica. A Fedriga, che oltre ad essere un ottimo amministratore è un caro amico, i migliori auguri di buon lavoro". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, deputata della Lega. (Com)