Calabria: de Magistris, situazione drammatica all'ospedale di Cosenza foto della sanità regionale (2)

- E ancora de Magistris ha affermato: "Eppure l'epidemia ha cominciato a mietere vittime da oltre un anno. A questo punto è lecito chiedersi che cosa abbiano fatto finora gli amministratori regionali e i commissari della sanità, per evitare il calvario a cui sono sottoposti i cittadini calabresi, in particolare quelli maggiormente bisognosi di cura e di attenzione. Che cosa deve ancora succedere, affinché Spirlì, i commissari, il governo nazionale, le autorità preposte, intervengano per dire basta e fare in modo che la Calabria abbia una sanità civile". E infine l'aspirante governatore della Regione Calabria e sindaco uscente di Napoli ha concluso: "Che cosa si aspetta per allestire nuovi postazioni ordinarie e emergenziali (magari utilizzando anche strutture sanitarie esistenti abbandonate), e nel contempo adoperarsi per compensare le storiche lacune in termini di strutture, di personale e di apparecchiature sanitarie". (Ren)