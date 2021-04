Sardegna: operazione GdF nel Sarrabus, sequestrati 214 chili di inflorescenze di marijuana in azienda agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 214 i chili di inflorescenza raffinata di marijuana e 200 piante di cannabis riposte in vasi ancora in fase vegetativa di sviluppo sequestrati. E' il risultato di un'operazione degli uomini delle Fiamme gialle della Tenenza di Muravera al comando del luogotenente Leonardo di Blasi. Il sequestro è stato eseguito in una società agricola del Sarrabus il cui titolare è stato denunciato. La commercializzazione al dettaglio avrebbe fruttato alla società oltre un milione di euro. Si tratta del più grosso sequestro di inflorescenze mai effettuato in Sardegna. La normativa in materia consente alle aziende agricole la produzione di cannabis sativa - a basso contenuto di principio attivo Thc - esclusivamente per la realizzazione di fibre per impieghi in bioedilizia, combustibile, o per la trasformazione in alimenti e cosmetici mentre la coltivazione per scopi farmaceutici è soggetta a rigorose restrizioni e limitazioni oltre a specifiche autorizzazioni. Le Fiamme gialle hanno invece accertato che il materiale vegetale rinvenuto, consistente in inflorescenza "pura" di cannabis sativa – (estratto dalla lavorazione della pianta), era destinato alla commercializzazione presso i vari bar, tabaccherie, chioschi e persino distributori automatici ubicati in tutta la provincia per il diretto consumo. (segue) (Rsc)