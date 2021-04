Regioni: Gelmini, congratulazioni Fedriga-Emiliano, grazie Bonaccini-Toti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Massimiliano Fedriga (presidente della regione Friuli Venezia Giulia) e a Michele Emiliano (presidente della regione Puglia), eletti rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni. Grazie a Stefano Bonaccini (presidente della Regione Emilia Romagna) e a Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria) per il ruolo svolto in questi anni e per il prezioso supporto che mi hanno dato in queste prime settimane del mio mandato da ministro.Andiamo avanti con spirito di collaborazione e con una positiva sinergia tra governo ed enti locali. Abbiamo tante sfide davanti a noi, tante urgenze da affrontare per il Paese e per i territori, e sono certa che, insieme, faremo un buon lavoro per dare ai nostri concittadini le risposte che aspettano". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Com)