Sardegna: via libera della Regione a prescrizioni per terreni e boschi sottoposti a vincolo idrogeologico (2)

- Le principali differenze rispetto alle prescrizioni del 2006, che questo decreto ha sostituito, oltre all'adeguamento, secondo la legge forestale regionale del 2016, delle procedure autorizzative e di comunicazione, della definizione di bosco su cui applicare le prescrizioni, sono l'introduzione del silenzio-assenso per tutti i regimi autorizzatori e del divieto di transito veicolare anche sportivo, comprese le biciclette nei suoli forestali e nei sentieri all'interno dei boschi aventi pendenze superiori al 35 per cento; la disciplina dell'estensione delle singole superfici di taglio dei boschi; le modifiche della disciplina del pascolo in bosco; la raccolta del materiale forestale; l'introduzione della possibilità di ripetere le lavorazioni agrarie nei sistemi agro-silvo-pastorali senza comunicazione; infine, l'eliminazione di prescrizioni d'uso desuete. (Rsc)