Vaccino: presidente Sardegna Solinas inaugura l'hub di Quartu (2)

- Operativo da oggi anche il secondo hub di Nuoro, con la partecipazione dei medici di base. Martedì invece aprirà l'hub di Oristano. E proprio sull'attuazione dell'accordo con i medici di medicina generale, il presidente Solinas ha lanciato un appello ai medici di famiglia "affinché - ha detto - si iscrivano alla piattaforma regionale per poter somministrare i vaccini e darci così una grande mano. Loro possono consentirci di fare il salto di qualità. Sono 1.200 sul territorio regionale, se solo ciascuno di loro somministrasse dieci vaccini, avremmo 12 mila vaccinati in più al giorno". Sul cambio di classificazione che porterà la Sardegna in zona rossa da lunedì, Solinas ha sottolineato: "Paghiamo una diffusione virale che ha camminato sulle gambe delle persone. Non è un fatto che riguarda solo la Sardegna, ma il mondo intero. I dati dell'ultima settimana - ha precisato il governatore, ricordando che il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità fa rifermento a un andamento di due settimane fa - ci dicono che il contenimento è già in atto. Stiamo facendo tutto il possibile per contrastare con ogni mezzo l'avanzata del virus. Serve l'impegno di tutti: manteniamo le cautele e il rispetto delle norme anti-contagio. Il contrasto alla diffusione virale dipende da tutti noi, ciascuno deve fare la propria parte se vogliamo tornare alla normalità il più rapidamente possibile". Solinas ha, inoltre, aggiunto che "non c'è alcuna correlazione fra l'aumento dei contagi e la campagna vaccinale in corso. L'età media dei nuovi contagi è molto più bassa rispetto a quella delle persone per cui, al momento, la campagna di vaccinazione è riservata. Quindi queste persone non sarebbero state comunque immunizzate". (segue) (Rsc)