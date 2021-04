Vaccino: governatore sardo Solinas inaugura l'hub di Quartu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Solinas ha, poi, ricordato che è in corso un'interlocuzione col governo in merito alla richiesta avanzata con il governatore della regione Sicilia, Nello Musumeci. "Per far ripartire il comparto turistico - ha osservato - abbiamo concordato che si possa fare una sperimentazione sulle due isole maggiori, affinché si possa arrivare rapidamente a una piena immunizzazione. Crediamo con forza a questa ipotesi al punto che abbiamo detto al governo che siamo pronti a coprire con risorse regionali la spesa per l'acquisto dei vaccini aggiuntivi". Il calendario di distribuzione dei vaccini prevede l'arrivo in Sardegna di 128 mila dosi di Pfizer entro la fine di aprile (le ultime 41 mila sono state consegnate il 6 aprile, mentre altre 43 mila sono previste per la prossima settimana), a cui si aggiungono 27.200 dosi del vaccino AstraZeneca. (Rsc)