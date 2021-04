Abruzzo: Paolucci (Pd) su vaccini, priorità ad anziani e persone fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi è stato chiaro: le attività economiche riapriranno dove la Regione avrà vaccinato anziani e fragili, senza scorciatoie, conta relativamente l'indice Rt, ciò che conta sono i numeri dei vaccinati - continua Paolucci -. Al posto di pensare ai colori e al fine di evitare le ordinanze pasticciate che hanno portato alla nostra economia solo il maggior numero di giorni in massima restrizione d'Italia, restando ciononostante tra le Regioni a più alto tasso di decessi, pensiamo prima a vaccinare. A un anno dall'inizio della pandemia non è concepibile avere tempi morti, bisogna correre e provare a diventare un esempio, per limitare le perdite di vite umane che continuano incessantemente e proprio nelle categorie e nelle fasce di età che dovrebbero essere vaccinate prima di tutti gli altri. È uno sforzo possibile, oltre che doveroso, per evitare che persone non esposte al rischio arrivino prima di quelle che rischiano davvero la vita, com'è successo nell' Abruzzo a guida Marsilio, facendoci diventare nuovamente un caso nazionale. Non riservi repliche piccate il presidente - osserva ancora Paolucci -, visto che ha dichiarato agli abruzzesi l'intenzione di vaccinare entro aprile anziani e fragili, piuttosto risponda con i fatti: quanto messo in campo fino ad oggi non è abbastanza e non ci regala primati da vantare, se vogliamo ripartire bisogna vaccinare tutti presto e in primis chi rischia di più. Di questo dovremmo poter essere fieri". (Gru)