Chieti: riconoscimento municipalità a presidente Società europea di radiologia di emergenza Basilico

- Stamane il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha consegnato una targa alla radiologa teatina Raffaella Basilico, per il suo lavoro nel reparto di radiologia dell'ospedale di Chieti e per il recente incarico a capo dell'European society of emergency radiology, un ruolo di prestigio a livello internazionale, incentrato sul coordinamento della radiologia di emergenza. Presenti alla consegna anche i famigliari della dottoressa, fra i quali l'avvocato Federico Gallucci. "Abbiamo voluto manifestare in questo modo il nostro onore di avere una concittadina che per il suo talento rappresenta un'eccellenza a livello europeo - afferma Ferrara nel porgerle la targa a nome dell'Amministrazione e della città -. Con questa targa si apre un cammino di riconoscimenti che vogliamo conferire alla cittadinanza che si distingue per il suo lavoro, per qualità e il talento che fanno volare alto anche il nome di Chieti. È un modo per dire grazie a chi profonde impegno e tempo a servizio degli altri e della città, in questo caso sono davvero contento di farlo con una professionalità che conosco e stimo da tempo e di cui conosco anche la tenacia e lo slancio. La dottoressa Basilico è di certo una professionista di grande valore per la nostra sanità e l'incarico europeo avuto di recente lo dimostra, riconoscendole un ruolo di coordinamento in una fase così delicata qual è quella che stiamo vivendo, a capo della Società europea di radiologia di emergenza. Siamo lieti di questo - aggiunge il primo cittadino di Chieti - e saremo lieti anche di accogliere a Chieti iniziative ed esponenti del settore per incontri ed eventi, quando diventerà di nuovo possibile". (segue) (Gru)