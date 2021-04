Covid: Iss, per dato vaccinazione fragili e calo mortalità a livello regionale occorre tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per vedere l'impatto delle vaccinazioni ai fragili e il calo della mortalità nelle singole Regioni "occorre del tempo. Oggi abbiamo presentato dati di tendenza a livello nazionale, non articolati a livello regionale". Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese rispondendo ad una domanda di "Agenzia Nova". Peraltro è un'operazione "difficilmente fattibile", ha aggiunto, perché "c'è un problema di affidabilità dei dati che si vanno a presentare". Brusaferro ha poi puntualizzato di non credere che questo dato "sia opportuno", perché occorre piuttosto puntare su uno "sforzo congiunto unitario di tutto il Paese sulla vaccinazione per fasce d'età ". (Rin)