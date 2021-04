Covid: Piemonte, somministrate altre 25,273 dosi di vaccino, in totale sono 985 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 25.273 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Di queste, 11.064 sono gli over80 e 7.046 i settantenni (di cui 3.123 vaccinati dai propri medici di famiglia). Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione (aggiornato alle ore 18.30). A 4.536 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 984.906 dosi (di cui 344.301 come seconde), corrispondenti al 79,4% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte. Salgono invece a 118.005 le preadesioni per la fascia 60-69 anni nel secondo giorno di preadesione per questa categoria d’età sul portale www.ilpiemontetivaccina.it. (Rpi)