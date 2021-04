Sardegna: Confartigianato, zona rossa regionale comporterà danno da oltre 20 milioni per parrucchieri, estetisti e onicotecnici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa prossima, imminente, sospensione delle attività svolte in sicurezza – continuano presidente e segretario di Confartigianato imprese Sardegna - finirà per innescare l'impennata dell'offerta di prestazioni da parte di operatori abusivi che rappresentano il vero pericolo per la salute dei cittadini, oltre che danneggiare ulteriormente sul piano economico le aziende in regola. Senza considerare che, a fronte di ulteriori misure restrittive, gli imprenditori non possono attualmente contare su alcuna certezza per quanto riguarda gli interventi di ristoro. Nei prossimi giorni, tramite anche la struttura nazionale di Confartigianato acconciatori - concludono Matzutzi e Serra - se la situazione non dovesse cambiare, chiederemo al governo di riconsiderare le misure restrittive riguardanti le attività di acconciatura, consentendone lo svolgimento anche nella zona rossa, a tutela della salute dei cittadini e dell'economia del settore". (Rsc)