Abruzzo: Paolucci (Pd) su vaccini, priorità ad anziani e persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'Abruzzo vuole davvero ripartire, la Regione predisponga forze e mezzi per vaccinare al più presto tutta la popolazione più anziana e quella fragile. Solo in questo modo si potrà parlare di riaperture, stando a quanto affermato con chiarezza dal premier: basta con i salta fila, basta preferenze a chi può aspettare, basta con le scuse, le accuse e con le perdite di tempo. Pancia a terra vacciniamo anziani e fragili e andiamo avanti". Lo afferma il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. "Al momento l'Abruzzo ha vaccinato circa 83.000 persone, somministrando il 78,7 per cento delle dosi a disposizione, stando ai dati governativi aggiornati a ieri", si legge nella nota del Pd. "Ci sono regioni molto più avanti di noi, anche all'89 per cento e questo significa che c'è la possibilità di agire in attesa dell'annunciato arrivo massivo delle altre dosi - sottolinea Paolucci -. Si dia la priorità a queste due precise categorie, senza allargare troppo oltre il raggio, lasciando al seguito della campagna le altre. Invece di nascondersi dietro alla propaganda di partito, facendo il contrappunto all'azione del governo, si riguadagni il tempo perduto a causa della mancanza di un piano di azione, come anche l'Agenzia sanitaria regionale lo invita a fare evidenziando le lentezze della gestione 'manageriale' della campagna da parte delle Asl e si proceda davvero a ritmo serrato come sta facendo il Lazio, perché solo questo è il modo di rimettere in moto l'economia oggi ferma e riaprire le attività commerciali, bar e ristoranti, far ripartire i comparti del turismo e dell'accoglienza. Se questo non accadrà - prosegue l'esponente democratico - rimarremo ancora fermi, perché il governo non troverà le condizioni che assicurino riaperture in sicurezza". (segue) (Gru)