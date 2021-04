Chieti: riconoscimento municipalità a presidente Società europea di radiologia di emergenza Basilico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un onore ricevere una targa dalla mia città e dal sindaco - il commento di Basilico -. Un onore e una grande emozione. Essere presidente della Società europea di radiologia di emergenza significa coordinare tanti colleghi da tutta Europa per informare e formare i radiologi sulle patologie di emergenza, creando un network europeo e allargandolo anche ai circuiti internazionali. Questo è il mio compito in seno a tale importante organismo, la rete è utile per scambiarsi informazioni finalizzate a fare diagnosi veloci, in un confronto allargato e costante di livello internazionale. È un lavoro che mi inorgoglisce e mi entusiasma, l'ospedale è il punto di riferimento di un'azione che gode del prezioso apporto dei colleghi e del territorio. Colgo l'occasione per ringraziare il reparto di radiologia, tutto il personale con cui condivido lavoro e soddisfazioni e anche tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, in particolare mio padre - conclude Basilico - che mi ha trasmesso la passione per la medicina e l'etica del lavoro e che mi ha insegnato che per essere un buon medico bisogna mettersi nei panni di chi vive la condizione di malato". (Gru)