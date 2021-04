L'Aquila: Consiglio comunale approva bilancio di previsione 2021-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, in entrata e in uscita, il volume del bilancio di previsione 2021-2023 del comune dell'Aquila, approvato nella serata di ieri dal Consiglio comunale. Tra gli stanziamenti previsti nella spesa, circa 8 milioni di euro sono destinati alla sicurezza, 13 milioni e 200 mila euro all'istruzione e al diritto allo studio, 15 milioni e 200 mila euro alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e alle attività culturali, 11 milioni e mezzo di euro alle politiche giovanili e sportive, 14 milioni e mezzo di euro allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente, 43 milioni di euro ai trasporti e mobilità, 56 milioni di euro alle politiche sociali. L'avanzo di amministrazione si attesta sui 15 milioni di euro, mentre il piano triennale delle Opere pubbliche contiene interventi per complessivi 46 milioni di euro. Il Consiglio comunale ha anche approvato il Documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023, contenente gli obiettivi dell'amministrazione. (Gru)