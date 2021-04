Covid: Toti, da lunedì tutta la Liguria in zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce degli ultimi dati in miglioramento, "da lunedì 12 aprile tutta la Liguria sarà in zona arancione, comprese le province di Imperia e di Savona, che abbandoneranno quindi la zona rossa alla mezzanotte di domenica 11 aprile". Lo scrive su Twitter il governatore della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. "Per quanto riguarda la scuola, firmerò un’ordinanza che dispone il ritorno in classe del 50 per cento degli studenti delle superiori in tutta la Liguria. Da lunedì sarà anche nuovamente possibile raggiungere le seconde case e le imbarcazioni", aggiunge. (Rin)