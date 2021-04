Molise: Iorio (Fd'I), cosa sta succedendo nella sanità regionale? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coloro che pensano che questo argomento oggi è superato - aggiunge Iorio - si assumono la stessa responsabilità di coloro che, avendone competenza, restano a guardare i nostri cittadini aggravarsi dal punto di vista sanitario e mettersi in pericolo di vita, a partire dall'Asrem, passando per la regione Molise, fino ad arrivare al ministero della Salute. Se Draghi afferma che ci vuole coraggio a saltare le fila dei vaccini, io dico che ci vuole ancora più coraggio a lasciare che i molisani rinuncino a curarsi senza fare nulla. Il Molise ha ancora bisogno di organizzare la rete ospedaliera per la pandemia e la fine del coronavirus non è certo dietro l'angolo. Le forze politiche, di maggioranza e opposizione, non possono non vedere quanto sta accadendo sotto i nostri occhi. Né potranno ritenersi esenti da responsabilità, di fronte ai cittadini, decidendo di lavarsi le mani rifugiandosi dietro a sterili argomentazioni. E' necessario intervenire e subito. E a coloro che continuano a ripetere che va tutto bene - conclude ancora Iorio -, suggerisco di guardare la realtà per capire che va tutto ben un corno". (Gru)